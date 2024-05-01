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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Мост через Москву-реку в створе Берегового проезда готов почти на треть

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Автомобильный мост через Москву-реку у Берегового проезда готов почти на треть, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Он свяжет центр, запад и северо-запад столицы, в частности, районы Филёвский Парк, Пресненский и Хорошёво-Мнёвники. На мосту будет по три полосы движения в каждом направлении", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в рамках проекта построят и реконструируют 2,1 км дорог, в том числе Береговой проезд, Проектируемый проезд №6689 от моста до 1-го Силикатного проезда, съезд с моста и боковой проезд Проектируемого проезда №6689, съезды с моста на Проектируемый проезд №2017, а также проезд, соединяющий территории жилой застройки с двух сторон от моста.

Кроме того, построят эстакаду, шумозащитные экраны, приведут в порядок инженерные коммуникации и прилегающие территории, отметил мэр.

Как добавил Собянин, "горожане получат новую транспортную связку через Москву-реку и дополнительный выезд с территории строящегося Национального космического центра в сторону СЗАО".

Строительство моста через Москву-реку было начато в январе 2023 года.

Москва Москва-река Береговой проезд Сергей Собянин
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