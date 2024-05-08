Ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы изменится с 20 мая

Так одна поездка по карте "Тройка" теперь вместо 54 рублей будет стоить 57 рублей

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В департаменте транспорта Москвы сообщили об изменении ряда тарифов на проезд в городском транспорте столицы.

"С 20 мая изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Для дальнейшей эффективной работы транспортной системы мы скорректируем тарифы на проезд, чтобы вы продолжали пользоваться самым современным и комфортным городским транспортом", - говорится в телеграм-канале департамента.

Так, проезд по карте "Тройка" вместо 54 рублей обойдется в 57 рублей, а по билету "90 минут" будет стоить 85 рублей вместо 81 рубля. Проезд по карте "Тройка" по метро плюс МЦД стал стоить 76 рублей.

Цена одной поездки на транспорте по билету "Единый" теперь составит 70 рублей, а за две поездки нужно будет заплатить 140 рублей.

Билет "Единый" на 60 поездок будет стоить 3 420 рублей (вместо 3 150 рублей).

Единые проездные билеты, записанные на карту "Тройка", также изменились. Безлимитный билет на 1 сутки стал стоить 340 рублей, вместо 315, на трое суток - 650 вместо 600, на 30 дней - 2 870 (вместо 2 730), на 90 дней - 6 950 (вместо 6 600). Изменилась стоимость "Единого" билета на 30 и 90 дней, в которые включен проезд в зоне пригород. Теперь он стоит 3 450 рублей и 8 850 рублей соответственно. Стоимость "Единого" билета на 365 дней составит 25 700 рублей.

Также изменились тарифы на проездные билеты на наземный транспорт - стоимость на 30 дней составит 1 820 рублей, на 90 дней - 4 800, а на 365 дней - 14 750.

Изменилась стоимость билета на 30 дней для обучающихся. Так, проездной на метро и МЦД стал стоить 540 рублей, а единый без лимита поездок - 815 рублей.

"Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем менее чем на 2 руб. Проезд по биометрии будет стоить 53 руб. и останется самым выгодным способом оплаты разовой поездки. Регулярный речной транспорт станет дешевле в несезон. Цена одной поездки снизится на 20-50 руб. в зависимости от вида билета. Вы сможете бесплатно ездить на регулярном речном транспорте по "Единому" на 30 дней", - отмечается в сообщении департамента.

Без изменений останутся бесплатные пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта по карте "Тройка", привязанной в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт"; бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД, в том числе при поездках из Зеленограда и Московской области, а также самые выгодные цены среди крупных городов России на проездные обучающихся и длинные безлимитные билеты.

Как изменится стоимость эвакуации машин

Кроме того, в среднем на 5,5% проиндексируется стоимость перемещения и хранения автомобилей. "Она останется ниже реальных затрат города на эвакуацию", - добавили в департаменте.

Так, первые сутки автомобиль хранится на спецстоянке бесплатно, а на перемещение и хранение сохраняется скидка 25%, если оплатить до получения авто.

Теперь стоимость перемещения транспортного средства категории М, А, В с мощностью двигателя до 80 л.с. с оплатой до того, как пройдёт 60 дней с момента возвращения автомобиля обойдется нарушителям в 6 520 рублей, ранее стоимость была 5 920 без учета скидки. За автомобиль категории В с мощностью двигателя свыше 80 л.с. до 250 л.с. нужно будет заплатить 9 970 рублей (вместо 9 450), а за транспортное средство категории В с мощностью двигателя свыше 250 л.с. и иные автотранспортные средства с разрешенной максимальной массой до 4 тонн - 11 тыс. 197 вместо 10 тыс. 703.

Хранение обойдется в 1040 за "M", "A", 1930 за "B" и "D" не более 3,5 т и 2 735 за "D" более 3,5 т, "С", "Е" и негабаритные транспортные средства.

В дептрансе отметили, что средства после индексации направят на дальнейшую модернизацию Московского транспорта: инфраструктуры, билетной системы и пассажирских сервисов.