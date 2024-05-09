Праздничный салют в честь Дня Победы состоялся в Москве

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Праздничный артиллерийский салют салют в ознаменование Дня Победы состоялся в Москве.

"Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Московского военного округа произвел праздничный артиллерийский салют, в ознаменование 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ходе торжественного ритуала в течение 10 минут произведено 30 залпов праздничного артиллерийского салюта, сообщили в ведомстве.

"Запуск фейерверков производился из 72 специальных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров. Запуск фейерверочных изделий сопровождается 30 выстрелами из 18 76-мм артиллерийских орудий ЗиС-3, времен Великой Отечественной войны", - уточнили в министерстве.