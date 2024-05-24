В Москве машины стали на четверть реже не пропускать пешеходов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Москве на 26% меньше стало случаев, когда автомобилисты не пропускают пешеходов на переходах, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

"Число случаев непропуска пешеходов на переходах снизилось на 26%. Комплексы фотовидеофиксации работают на 109 переходах Москвы, и это дает свои результаты. Количество аварий на "зебрах" за четыре месяца 2024 года сократилось на 7,8%, погибших - на 50%", - говорится в сообщении.

Тем, кто не пропускает пешеходов на переходе, грозит штраф от 1500 до 2500 рублей, напомнили чиновники