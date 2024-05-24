Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 23 мая

В Москве машины стали на четверть реже не пропускать пешеходов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Москве на 26% меньше стало случаев, когда автомобилисты не пропускают пешеходов на переходах, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

"Число случаев непропуска пешеходов на переходах снизилось на 26%. Комплексы фотовидеофиксации работают на 109 переходах Москвы, и это дает свои результаты. Количество аварий на "зебрах" за четыре месяца 2024 года сократилось на 7,8%, погибших - на 50%", - говорится в сообщении.

Тем, кто не пропускает пешеходов на переходе, грозит штраф от 1500 до 2500 рублей, напомнили чиновники

Москва Дептранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве на следующей неделе потеплеет до 29 градусов

В Подмосковье потушили пожар в СНТ, где погибли восемь человек

"Аэроэкспресс" с 1 июня запустит автобусный маршрут до терминала D аэропорта Шереметьево

"Аэроэкспресс" с 1 июня запустит автобусный маршрут до терминала D аэропорта Шереметьево

На месте пожара в СНТ под Истрой нашли восьмого погибшего

В Подмосковье нашли седьмого погибшего при пожаре в СНТ "Снегирь"

В Истре при пожаре в частном доме погибли шесть человек

Московский мотофестиваль снова перенесли

Лауреатов премии Художественного театра назвали в Москве

Лауреатов премии Художественного театра назвали в Москве

Электрички из Москвы в сторону Твери могут идти с задержками из-за загоревшегося поезда

В Москве 25 мая для мотофестиваля перекроют внешнюю часть Садового кольца

В Москве 25 мая для мотофестиваля перекроют внешнюю часть Садового кольца
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });