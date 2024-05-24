Движение поездов на Калининской линии метро возвращают в график

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В московском метро после перерыва возобновилось движение поездов по Калининской линии, сообщил городской Департамент транспорта.

"Движение на Калининской линии (8) восстановлено и вводится в график", - сказано в пресс-релизе.

Ранее поезда не ходили от станции "Марксистская" до "Шоссе Энтузиастов" из-за падения на пути человека. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Сбой продолжался около 15 минут.