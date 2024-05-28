Новый корпус Третьяковки на Кадашёвской набережной откроется 30 мая

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Новый корпус государственной Третьяковской галереи откроется для посетителей 30 мая, сообщили в галерее.

"30 мая новый корпус Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной открывается для посетителей. В новом корпусе Третьяковской галереи оборудованы современные экспозиционные и выставочные пространства, в административной части расположены реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив", - говорится в телеграм-канале галереи.

В новом здании для посетителей на первом этаже будет работать экспозиционная зона "Вселенная Третьяковской галереи", состоящая из двух мультимедийных инсталляций "Азбука Третьяковской галереи" и "География Третьяковской галереи", которые расскажут об истории музея и познакомят с шедеврами русского искусства, хранящимися в коллекции галереи.

Также на первом этаже для публики будет открыта экспозиция "Это музей", экспозиция которой рассказывает об истории появления музея, его устройстве и эволюции, а также о специалистах галереи.

Для посетителей новое здание будет открыто в воскресенье с 10:00 до 18:00 (вход до 17:00), в четверг, пятницу и субботу с 10:00 до 21:00 (вход до 20:00). Понедельник, вторник, среда – выходные дни. Вход в здание осуществляется по бесплатным билетам.