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Школьники в Москве, не сдавшие ОГЭ по физике из-за сбоя, смогут пройти экзамен 14 июня

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Проблемы с запуском Основного государственного экзамена (ОГЭ) по физике возникли в Москве в результате некорректной загрузки одного из вариантов, в связи с этим ученики смогут сдать экзамен 14 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Сегодня, 30 мая, во время сдачи ОГЭ по физике один из вариантов контрольно-измерительных материалов был некорректно загружен. В результате этого в трех вариантах из 15 не запустился экзамен. Тем не менее часть учеников, не дождавшись запуска программы, решили покинуть экзамен. Этим детям будет предложено сдать экзамен 14 июня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что департамент проводит проверку и примет все необходимые меры, чтобы подобное больше не повторилось.

Ранее в СМИ появилась информация о массовом сбое во время сдачи ОГЭ в Москве.

Москва ОГЭ
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