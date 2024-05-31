Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

В Москве забронировать мангальную зону в парке теперь можно онлайн

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Москве теперь можно забронировать онлайн оборудованные мангальные зоны в шести парках отдыха, сообщил на пресс-брифинге Ассоциации туроператоров России глава комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.

"Забронировать можно на сайте мэра Москвы на базе сервиса Russpass", - сказал он.

Услуга позволяет отдыхающим забронировать слот на четыре часа с 10:00 до 22:00. Мангальные зоны оборудованы крытыми беседками со столиками и лавочками, там есть урны. Стоимость аренды составляет 500 рублей.

Забронировать беседки можно в парке "Борисовские пруды" и расположенной напротив зоне отдыха, в ландшафтном заказнике "Лианозовский", в природно-исторических парках "Кусково", "Кузьминки-Люблино", "Москворецком", а также в Серебряном бору.

Вырученные от аренды средства пойдут на поддержание действующей инфраструктуры пикниковой зоны парков, сообщает сайт мэрии.

Евгений Козлов Москва Серебряный бор Кусково Кузьминки-Люблино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гроза ожидается в Москве в пятницу

Пожар на складе на востоке Москвы полностью потушен

Пожар на складе на востоке Москвы полностью потушен

В центре Москвы 1 июня перекроют улицы и набережные для "Зеленого марафона"

Воробьев сообщил о сбитом беспилотнике в небе над подмосковной Балашихой

Военные сообщили о сбитом малоразмерном воздушном шаре в Подмосковье

Вильфанд заявил, что купальный сезон можно открывать в Москве уже в выходные

Шестеро участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы выдворены из РФ

Высокая пожароопасность ожидается в Москве с 27 по 29 мая

В московском метро на желтой ветке остановили движение из-за человека на пути

В Москве на следующей неделе потеплеет до 29 градусов

В Москве на следующей неделе потеплеет до 29 градусов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });