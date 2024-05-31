В Москве забронировать мангальную зону в парке теперь можно онлайн

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Москве теперь можно забронировать онлайн оборудованные мангальные зоны в шести парках отдыха, сообщил на пресс-брифинге Ассоциации туроператоров России глава комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.

"Забронировать можно на сайте мэра Москвы на базе сервиса Russpass", - сказал он.

Услуга позволяет отдыхающим забронировать слот на четыре часа с 10:00 до 22:00. Мангальные зоны оборудованы крытыми беседками со столиками и лавочками, там есть урны. Стоимость аренды составляет 500 рублей.

Забронировать беседки можно в парке "Борисовские пруды" и расположенной напротив зоне отдыха, в ландшафтном заказнике "Лианозовский", в природно-исторических парках "Кусково", "Кузьминки-Люблино", "Москворецком", а также в Серебряном бору.

Вырученные от аренды средства пойдут на поддержание действующей инфраструктуры пикниковой зоны парков, сообщает сайт мэрии.