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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:24

Движение на зеленой ветке московского метро введено в график после сбоя

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Моксовский департамент транспорта сообщил, что движение на Замоскворецкой линии метро введено в график

"Движение на Замоскворецкой линии в графике", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента во вторник.

Ранее сообщалось о сбое на Замоскворецкой линии метро. Дептранс в связи с этим рекомендовал пассажирам пользоваться другими линиями метрополитена и наземным транспортом.

На центральном участке Замоскворецкой линии были временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры.

метро Москва
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