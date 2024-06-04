Движение на зеленой ветке московского метро введено в график после сбоя

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Моксовский департамент транспорта сообщил, что движение на Замоскворецкой линии метро введено в график

"Движение на Замоскворецкой линии в графике", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента во вторник.

Ранее сообщалось о сбое на Замоскворецкой линии метро. Дептранс в связи с этим рекомендовал пассажирам пользоваться другими линиями метрополитена и наземным транспортом.

На центральном участке Замоскворецкой линии были временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры.