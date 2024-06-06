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Ливень и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайший час

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ливень с порывистым ветром, местами - градом - ожидаются в Москве в ближайшее время, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он сообщил со ссылкой на экстренное сообщение метеорологов, что дождь будет сопровождаться грозой и сильным ветром с порывами до 20 м/с, возможен град.

"За короткий промежуток времени может выпасть до 30 мм осадков - это почти 40% месячной нормы", - сказал Бирюков журналистам в четверг.

Неблагоприятные погодные явления сохранятся до конца дня, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Петр Бирюков Москва
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