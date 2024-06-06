Детское учреждение загорелось на территории ВДНХ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Огонь охватил кровлю здания Центра развития ребенка на территории ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, СВАО, проспект Мира, д. 119, стр. 290. Установлено, что происходит возгорание кровли в административном здании. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди самостоятельно эвакуировались из горящего здания.

Позднее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что возгорание локализовано, площадь пожара, по предварительным данным, составляет 110 квадратных метров.

По сведениям из открытых источников, по данному адресу находится административное здание, внутри которого располагается Центр развития ребенка "Детское посольство".

В ряде СМИ появилась информация о том, что крыша здания загорелась после удара молнии.