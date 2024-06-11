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Расписание пригородных поездов Белорусского направления изменится с 14 июня по 1 декабря

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 14 июня по 1 декабря; в основном корректировки коснутся электричек до Усово и Одинцово, сообщили в РЖД.

Изменения в расписании связаны со строительством путепровода к мелькомбинату между станциями Тестовская и Беговая. В этот период будет производиться возведение опор и монтаж пролетных строений сооружения, сообщается на сайте РЖД во вторник.

Движение поездов на перегоне будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов, которые коснутся преимущественно электричек, курсирующих между Москвой, Усово и Одинцово. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршрутах, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту, часть поездов временно выведут из расписания.

Заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", отмечается в сообщении.

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