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ДТП с электробусом произошло в Москве

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Электробус попал в аварию в Москве, пассажиров в салоне в момент инцидента не было, сообщили в воскресенье в столичном департаменте транспорта.

"Сегодня около 10:35 на Лухмановской улице, в районе дома 35, произошло ДТП с участием электробуса 792 маршрута. По предварительной информации, водитель транспортного средства следовал в парк, пассажиров в салоне не было", - говорится в сообщении департамента в его телеграм-канале.

Отмечается, что в результате аварии пострадавших нет.

Ранее в СМИ появилась информация, что электробус врезался в столб и перевернулся на востоке Москвы.

Москва
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