Москвичей предупредили о возможном шуме из-за работ на газопроводе на Варшавском шоссе

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "Мосгаз" предупредил о возможном шуме и постороннем запахе из-за технологического сброса давления газа на газопроводе на Варшавском шоссе в субботу утром.

"Мосгаз" сообщает, что 29 июня ориентировочно в период с 07:00 до 09:00 будет производиться технологический сброс давления газа на участке газопровода высокого давления по адресу: Варшавское шоссе, д. 69, к. 2", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании.

Отмечается, что в связи с этим возможны шум и посторонний запах.

"Плановые работы проводятся под контролем специалистов "Мосгаза". Этот технологический процесс является совершенно безопасным и безвредным", - говорится в сообщении.