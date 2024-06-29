Жильцы пострадавшего от пожара дома в Балашихе получат от 30 до 50 тыс. руб.

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Жильцы дома, пострадавшего от пожара в городском округе Балашиха, получат от 30 до 50 тыс. рублей от властей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства социального развития Московской области в субботу.

"В рамках экстренной социальной помощи, в случае повреждения или утраты жилища, жителям зарегистрированным в этом доме, будет произведена выплата до 30 000 рублей на каждого члена семьи и 50 000 рублей - на одиноко проживающего", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что жители могут подать заявление на региональном портале госуслуг.

В ночь на субботу загорелось общежитие на улице Керамической в Балашихе. В результате пожара погибли пять человек.

Как сообщили в региональном управлении СКР, причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем.