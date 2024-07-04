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В Москве выбрали названия двум улицам и двум скверам

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Москве по итогам голосования на "Активном гражданине" выбрали названия двум улицам и двум скверам, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Безымянную территорию в Басманном районе у дома №13/17 по Большому Козловскому переулку назвали сквером Генерала армии А.В. Хрулёва - в честь военачальника и государственного деятеля.

Проектируемые проезды №6157 и №5490а в Хорошевском районе станут улицей Надежды Троян. Имя знаменитой разведчицы и медсестры партизанских отрядов, Героя Советского Союза носит также школа в этом районе, написал Собянин.

Проектируемый проезд №6639 в районе Проспект Вернадского назван улицей Академика Евтихиева. "Больше 30 лет Николай Николаевич был ректором Всесоюзного заочного энергетического института, который в 1967 году преобразован в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики - МИРЭА", - напомнил мэр.

Безымянная территория в районе Марьина Роща между строениями 1-3 дома №22 по Новосущёвской улице будет Миитовским сквером. Новый сквер примыкает к корпусам МИИТ - Института транспортной техники и систем управления Российского университета транспорта, добавил Собянин.

МИИТ Марьина Роща Сергей Собянин Москва Басманный район Хорошевский район Активный гражданин
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