Движение поездов между Москвой и Лосиноостровской ограничили из-за провисания фасада моста

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - На Ярославском направлении Московской железной дороги остановили движение поездов по 5 главному пути на участке Москва - Лосиноостровская из-за провисания фасадной плиты автомобильного путепровода, который проходит над железнодорожными путями, сообщил телеграм-канал МЖД.

"С 14:32 временно приостановлено движение поездов по 5 главному пути на участке Москва - Лосиноостровская Ярославского направления МЖД в связи с провисанием фасадной плиты автомобильного путепровода, расположенного над путями и не относящегося к ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.

На место вызваны городские коммунальные службы. На время работ поезда дальнего следования и экспрессы будут пущены по соседним путям.

"В связи с этим прогнозируются незначительные отклонения от графика", - сообщили в МЖД.