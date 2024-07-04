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На Ярославском направлении МЖД движение поездов полностью восстановлено

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - На Ярославском направлении Московской железной дороги восстановили движение поездов по 5 главному пути на участке Москва - Лосиноостровская, сообщили в МЖД.

Провисание фасада автомобильного моста над путями, из-за которого ограничивали движение, городские коммунальщики полностью ликвидировали.

Из-за ограничений несколько пригородных электричек проследовали в сторону Москвы с отклонением от графика от 6 до 12 минут, отметили в МЖД.

"В 16:45 движение по 5-му пути на участке Москва - Лосиноостровская Ярославского направления МЖД восстановлено в штатном режиме. Движение поездов осуществляется по всем путям, поезда отправляются и прибывают по графику", -сказано в пресс-релизе.

Пятый путь перекрыли с 14:32, когда обнаружили провисание фасадной плиты моста над рельсами. На время ремонтных работ дальнего следования и экспрессы решили пустить по соседним путям.

МЖД Москва Лосиноостровская
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