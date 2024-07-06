Более 900 велосипедистов приняли участие в гонке по московским улицам

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Свыше 900 велосипедов приняли участие в субботу в ежегодной велогонке "Столица", сообщили в пресс-службе мероприятия.

"В Москве состоялась ежегодная шоссейная велогонка Cyclingrace "Столица". В соревновании приняли участие более девяти сотен любителей велоспорта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что гонщики выступали в нескольких категориях, в зависимости от возраста, пола и личного опыта. На выбор предлагались дистанции от 1 до 8 кругов по перекрытым от автомобилей столичным улицам в районе Воробьевых гор - от 11,5 до 92 километров.

Победу в абсолютном зачете одержал Савва Новиков с результатом 02:06:32.23. Второе место у Романа Ильина, бронзу завоевал Михаил Фокин. Среди женщин первенствовала Дарья Фомина.