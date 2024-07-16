Шаурма стала причиной отравления 15 человек в Москве

14 пострадавших госпитализированы

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование после регистрации 15 случаев острой кишечной инфекции, все пострадавшие ели шаурму, сообщили во вторник в столичном управлении ведомства.

"Специалистами управления Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование по факту регистрации 15 случаев острой кишечной инфекции. По предварительной информации, все употребляли в пищу шаурму в предприятии общественного питания ИП Сардаров Э.С.", - заявили журналистам в ведомстве.

В инфекционные стационары госпитализированы 14 человек, отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе эпидемиологического расследования в указанном предприятии отобраны пробы пищевой продукции для проведения лабораторных исследований в "Центре гигиены и эпидемиологии в городе Москве".

"О результатах лабораторных исследований будет сообщено дополнительно", - добавили там.

Ранее представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что не менее 15 человек были госпитализированы 15 июля после пищевого отравления в хостеле на Дмитровском шоссе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В столичной прокуратуре в свою очередь заявили, что установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле.