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Сильный дождь ожидается в Москве

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует москвичам пользоваться метрополитеном в связи с сильным дождем и грозой.

"По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве ожидаются сильный дождь с грозой и ветер до 15 м/с", - говорится в телеграм-канале департамента.

Для поездок рекомендовано пользоваться метро. Москвичей призывают быть аккуратными за рулем: избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Кроме того, советуют не оставлять автомобиль и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций.

Москва
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