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Площадь Европы у Киевского вокзала в Москве переименовали в площадь Евразии

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому площадь Европы переименована в площадь Евразии. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

"(...) переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии", - говорится в документе.

Ранее Собянин сообщил о том, что в Москве появятся улицы, названные в честь режиссера Татьяны Лиозновой и руководителя советской атомной промышленности Ефима Славского.

Москва Сергей Собянин
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