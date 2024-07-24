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"Аэроэкспресс" отменил часть поездов в "Шереметьево" 27-28 июля

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Аэроэкспресс" отменил часть поездов в аэропорт "Шереметьево" и обратно в ближайшие выходные 27-28 июля.

Отмена связана с проведением плановых работ на железной дороге, говорится в сообщении компании.

27 июля движения аэроэкспрессов не будет до 14:30, первый рейс отправится с Белорусского вокзала в аэропорт в 14:36, между первыми тремя рейсами будут увеличены интервалы. Из терминалов В, С аэропорта первый поезд отправится в 14:44, из терминала D – в 15:25. Остальные рейсы в этот день будут курсировать по стандартному графику.

В воскресенье между некоторыми рейсами в/из "Шереметьево" будет увеличен интервал до 1 часа.

Добраться в аэропорт можно также на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино", напомнили в компании. Автобус №1195 курсирует каждые 8 минут до терминалов В и С, №1195D – каждые 15-20 минут до терминала D. Время в пути – около 20 минут по платной трассе М-11.

Шереметьево
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