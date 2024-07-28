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Два сотрудника МЧС пострадали во время тушении пожара на востоке Москвы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Во время тушения пожара на улице Юности в Москвы пострадали два сотрудника МЧС РФ, сообщила пресс-служба министерства в воскресенье.

"Сотрудники МЧС РФ госпитализированы, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

На пожаре пострадавших среди гражданского населения нет. Тушение трехэтажного административного здания продолжается.

На месте работают 35 специалистов и девять единиц техники.

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