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Житель Ульяновска арестован за двойную попытку похитить младенца в Москве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Москве Кузьминский суд арестовало до 24 сентября Алексея Кириченко из Ульяновска, обвиняемого в похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК), сообщает телеграм-канал столичных судов. По версии следствия он, будучи пьяным, дважды хватал четырехмесячную девочку на улице и пытался с ней убежать, а затем бросал ее на землю.

В СК сообщили, что Кириченко 24 июля на Ферганском проезде напал на незнакомую ему женщину и ее ребенка. Применяя насилие, мужчина повалил мать, выхватил у нее из рук девочку и бросился бежать, но за ним погнался очевидец случившегося.

"В результате подозреваемый бросил младенца на землю, причинив ей множественные телесные повреждения", - говорилось в пресс-релизе.

В ГУ МВД Москвы уточнили, что попытки похищения было две. Подозреваемый сначала выхватил девочку из коляски, с которой гуляла 15-летняя родственница ребенка. За похитителем бросился очевидец, тогда Кириченко бросил младенца на землю и скрылся. Через несколько минут туда подошла мать младенца, которой сообщили о случившемся по телефону. Кириченко вернулся и вырвал девочку из рук матери, за ним погнался курьер - и похититель снова бросил ребенка не землю.

Подозреваемого вскоре задержали в лесополосе у МКАД сотрудники ОМВД России по району Выхино-Жулебино.

Кузьминский суд МКАД МВД Москва СК
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