Москвичу пришлось отказаться от обустройства комнаты на чердаке многоэтажки

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Москвич, незаконно обустроивший второй уровень квартиры на чердаке многоквартирного дома в Митине, вернул помещение в проектное состояние, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что Мосжилинспекция добилась приведения чердака дома в Митине в проектное состояние.

Как уточняется, владелец жилья в доме по адресу Пенягинская улица, 26 провел незаконную перепланировку, сделав проем с лестницей в перекрытии, чтобы превратить свою квартиру в двухуровневую. На чердаке с помощью ненесущих перегородок он обустроил комнаты.

Мосжилинспекция также оштрафовала управляющую организацию за ненадлежащее содержание общего имущества собственников многоквартирного дома.