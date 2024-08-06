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До 30% месячной нормы осадков выпало на юге Москвы во вторник

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В некоторый районах на юге столицы выпало до 30% месячной нормы осадков, вероятность дождей и гроз сохраняется до конца вторника, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

"По предварительным данным, в отдельных районах города выпало до 30% месячной нормы осадков за несколько часов. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца вечера. Местами возможны кратковременные дожди, гроза", - говорится в сообщении.

Основной объем осадков принят водосточной сетью: бригадами ГУП "Мосводосток" выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды, а при необходимости применялась откачивающая техника, добавили в комплексе.

Наибольшее количество осадков во вторник зафиксировано на юге столицы в Южном административном округе - до 23 мм; в Юго-Западном - до 15 мм, Юго-Восточном - до 14 мм, говорится в сообщении.

В мэрии попросили жителей города быть предельно внимательными на улице в непогоду.

Москва
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