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На Белорусском и Савеловском направлениях D1 изменится расписание 9-11 августа

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В ночь с 9 на 10 и с 10 на 11 августа на Белорусском и Савеловском направлениях D1 будет изменено расписание поездов, сообщил Департамент транспорта Москвы.

На Белорусском направлении часть поездов дальнего пригорода будет отменена, часть поездов будет следовать только от/до Белорусского вокзала и Филей, а интервалы движения увеличатся: после 19:00 - до 15 минут, после 22:00 - до 1 часа, до 10:30 - до 40 минут.

На Савеловском направлении часть поездов будет отменена, часть поездов будет следовать укороченными маршрутами от/до Савеловского вокзала, а интервалы движения поездов частично увеличатся до 20 минут.

"В период "окон" будут по очереди закрываться пути на станции Фили, это нужно для реконструкции станции Тестовская (Москва-Сити) и строительства путепроводной развязки между станциями Беговая и Тестовская (Москва-Сити)", - говорится в сообщении.

Для поездок в аэропорт можно также воспользоваться экспресс-автобусами №1195 и №1195D от станции метро "Ховрино", поездка займет 20 минут.

"Движение "Аэроэкспрессов" в аэропорт "Шереметьево": Часть поездов следует от/до Савеловского вокзала", - отметили в департаменте.

Аэроэкспресс Ховрино Шереметьево Москва Савеловское направление Дептранс
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