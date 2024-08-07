Собянин сказал, что Москва готова принять на лечение пострадавших в Курской области

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Власти Москвы направят врачей в Курскую область для помощи пострадавшим в результате обстрелов, также столица готова принять пострадавших на лечение, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он также выразил поддержку жителям Курской области. "Подобные атаки на мирных людей абсолютно недопустимы", - добавил мэр.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что с 8:00 до 300 военнослужащих 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. В отражении атаки были задействованы войска прикрытия госграницы и подразделения погранвойск ФСБ.

В среду Минобороны РФ сообщило, что войска РФ не допустили продвижения украинских формирований вглубь территории России в районе госграницы в Курской области.

В результате обстрелов в Курской области пострадали 24 человека, в том числе шесть детей, заявил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Дело о теракте, убийстве и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов возбуждено по факту атаки на Курскую область со стороны Украины, в результате которой пострадали десятки мирных жителей и военных РФ, сообщила ранее в среду официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.