Пять бывших топ-менеджеров Пенсионного фонда РФ получили от 11 до 13 лет колонии

Они признаны виновными по делу о взятке

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы приговорил к длительным срокам в колонии строгого режима пятерых бывших начальников департаментов Пенсионного фонда РФ Евгения Никитина, Александра Руднева, Евгения Турчака, Рубена Энфиаджяна, Константина Янкина по делу о взятке.

Как сообщили в пресс-службе суда, Никитину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет.

Суд приговорил Энфиаджяна, Руднева и Турчака к 12 годам колонии, Янкина - к 11 годам.

Всем фигурантам также назначен штраф в размере взятки, то есть на 190 762 500 рублей.

Еще один фигурант дела - предприниматель Дмитрий Радченко - приговорен за дачу взятки к шести годам колонии со штрафом в 10 млн рублей.

В столичной прокуратуре рассказали, что "Никитин, Руднев, Турчак, Энфиаджян и Янкин в период с 2016 года по 2019 год получили от владельцев компаний "Техносерв" и "РедСис", а также от Радченко" и других подчиненных ему работников свыше 190 млн рублей.

"Вознаграждение передавалось за обеспечение заключения Пенсионным фондом государственных контрактов с указанными коммерческими организациями", - сообщили в ведомстве.