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Один подросток погиб и трое пострадали в Москве в ДТП с каршерингом

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Один несовершеннолетний погиб, еще трое госпитализированы в результате ДТП на юго-западе Москвы, сообщает столичная прокуратура.

Сообщается, что на ул. Южнобутовской водитель с чужого аккаунта взял в каршеринге машину в аренду. Он не справился с управлением и врезался в жилой дом.

На месте погиб пассажир автомобиля 2009 г.р., еще трое несовершеннолетних пассажиров, в том числе 2008 и 2011 г.р., госпитализированы в медицинские учреждения.

По данным ведомства, водитель автомобиля покинул место аварии. Предварительно, он тоже несовершеннолетний.

Решается вопрос о возбуждении дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Москва
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