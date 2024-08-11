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Управлявший каршерингом и попавший в ДТП московский подросток госпитализирован

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы сообщила, что установлен 15-летний подросток, который управлял арендованной машиной, попавшей в ДТП в столице.

Ранее сообщалось, что в аварии с каршерингом юноша 2009 года рождения погиб на месте. Госпитализированы трое несовершеннолетних пассажиров: девушка 2011 года рождения, а также юноши 2008-го и 2010 годов рождения.

15-летний водитель, не имеющий прав, скрылся с места ДТП. Однако в течение воскресенья он был установлен и впоследствии был госпитализирован. Он заявлял, что телесные повреждения получил, упав с самоката.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим
автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП).

Москва
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