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В Москве отреставрируют церковь Воскресения в Пленницах

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Церковь Воскресения в Пленницах на Андреевской набережной отреставрируют, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В ближайшие годы в церкви Воскресения в Пленницах проведут работы, которые позволят сохранить исторический облик здания и приспособить его для современного использования", - сообщается на сайте мэра и правительства Москвы в воскресенье.

Здание входит в архитектурный ансамбль Андреевского монастыря и является объектом культурного наследия федерального значения.

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