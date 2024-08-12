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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в подмосковной Лобне

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Огнеборцы ликвидировали открытое горение в жилом доме в подмосковной Лобне, в результате пожара погибли два человека, сообщили в МЧС РФ.

"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Подмосковье. К сожалению, два человека погибли", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства в ночь на понедельник.

В МЧС сообщили, что пожарные спасли из горевшего дома шесть человек.

"В Долгопрудненском городском округе загорелся жилой дом с мансардой на 200 квадратных метрах. Пожарные МЧС России из горящего здания спасли 6 человек, в том числе ребенка", - говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что 18 жильцов дома выведены на улицу. На месте работают 35 специалистов и семь единиц техники.

МЧС РФ Лобня
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