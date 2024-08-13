В Москве в I полугодии промпроизводство выросло на 18,7%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Москве в первом полугодии 2024 рост промышленного производства составил 18,7%, сообщили "Интерфаксу" в столичном Департаменте финансов.

Индекс производства обрабатывающих отраслей увеличился на 20% в годовом измерении, добавили в ведомстве.

Платежи в бюджет от предприятий обрабатывающей промышленности столицы за первое полугодие 2024 года выросли на 13,2%.

За этот же период зафиксировано увеличение объема платежей в столичный бюджет практически по всем отраслям. Наибольшую динамику роста в 1,5 раза показали организации, осуществляющие консалтинговую и научную деятельность.

Среди лидеров по увеличению поступлений - информационно-телекоммуникационная сфера. Платежи в бюджет от предприятий и организаций отрасли за шесть месяцев 2024 года выросли на 33,7%, добавили в сообщении.

Быстрыми темпами растут налоговые и неналоговые поступления в бюджет от столичных предприятий фармацевтической и медицинской промышленности - на 44%, производства резиновых и пластмассовых изделий - на 31%, электронной и радиотехнической промышленности - на 23%.