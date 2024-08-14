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Пожар произошел в ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Пожар возник в четырехэтажном торговом центре на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, Большая Черемушкинская, 1. Установлено, что происходит возгорание в четырехэтажном здании - ТЦ "РИО". Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлечены 40 человек личного состава и 11 единиц техники, добавили в ведомстве.

Дальнейшая информация уточняется.

Москва МЧС РФ
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