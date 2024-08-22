Пассажирский самолет с задымлением в салоне приземлился в "Шереметьево"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В аэропорту "Шереметьево" приземлился дальнемагистральный пассажирский лайнер, в котором сработал датчик задымления в салоне, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Самолет Airbus A350 из Хабаровска со сработавшим датчиком задымления салона совершил посадку в "Шереметьево". На летном поле его встретили пожарные аэропорта", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что экипаж самолета, выполняющего рейс из Хабаровская, на подлете к Москве связался с диспетчерами и доложил о задымлении.