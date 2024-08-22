Поиск

Пассажирский самолет с задымлением в салоне приземлился в "Шереметьево"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В аэропорту "Шереметьево" приземлился дальнемагистральный пассажирский лайнер, в котором сработал датчик задымления в салоне, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Самолет Airbus A350 из Хабаровска со сработавшим датчиком задымления салона совершил посадку в "Шереметьево". На летном поле его встретили пожарные аэропорта", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что экипаж самолета, выполняющего рейс из Хабаровская, на подлете к Москве связался с диспетчерами и доложил о задымлении.

Airbus Хабаровск Шереметьево
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве строительство новых станций метро продолжится до 2035 года

В Москве строительство новых станций метро продолжится до 2035 года

Станцию метро "Саларьево" открыли для входа и выхода после краткого закрытия

В Москве станцию метро "Саларьево" закрыли для входа и выхода по требованию МЧС

В Москве станцию метро "Саларьево" закрыли для входа и выхода по требованию МЧС

Роспотребнадзор изъял почти 350 кг продукции из двух магазинов Eurospar в Москве

Роспотребнадзор изъял почти 350 кг продукции из двух магазинов Eurospar в Москве

В Москву на выходные может вернуться тридцатиградусная жара

В Москве в среду вечером перекроют несколько улиц для автопробега

Июльская жара придет в Москву в воскресенье

Июльская жара придет в Москву в воскресенье

Подмосковный участок трассы М-9 "Балтия" расширят до четырех полос

Источник сообщил о скорой отставке прокурора Москвы Попова

Источник сообщил о скорой отставке прокурора Москвы Попова

На синей ветке метро в Москве произошел сбой в движении из-за пассажира на пути

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });