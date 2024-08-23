В Москве тестовое голосование накануне выборов в городскую думу прошло успешно

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В столице завершилось тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму, в котором в онлайн-формате приняли участие почти 650 тыс. человек, голосование прошло успешно, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В Москве завершилось тестовое голосование перед выборами депутатов, которые назначены на сентябрь. Оно проходило с 8:00 до 14:00 онлайн и на ряде избирательных участков города. В это время специалисты провели публичные испытания системы электронного голосования, а москвичи смогли познакомиться с избирательным процессом. В ходе теста все системы работали штатно", - говорится в сообщении.

Проголосовать в электронном формате можно было на elec.mos.ru, а также с помощью терминалов на открытых избирательных участках. Этой возможностью воспользовались почти 650 тыс. человек.

"По итогам проведения публичных испытаний системы электронного голосования разработчики подтвердили, что она готова к использованию на выборах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря сжатым срокам тестового голосования ИТ-специалисты смогли проверить работу системы при повышенных нагрузках. Кроме того, они убедились, что искусственно созданные внештатные ситуации, такие как отключение электричества и связи, не влияют на ход голосования и запись цифровых голосов.

Взаимодействие пользователей с основными элементами системы, включая электронный список избирателей, страницу онлайн-голосования и терминалы, также прошло штатно и без ошибок. Бюллетени выдавались однократно, принятые голоса были анонимными и зашифрованными, а все копии цепочки блоков информации показали целостность и неизменность записанных в блокчейн данных.

ходе голосования москвичи смогли выразить мнение о том, необходим ли городу региональный закон, определяющий порядок обращения с безнадзорными животными.

Высказаться о необходимости принятия такого закона в Москве могли совершеннолетние горожане с постоянной регистрацией в столице. Отдать голос при помощи бумажного бюллетеня можно было на участках по месту постоянной регистрации, если они работали во время тестового голосования.

В Москве с 6 по 8 сентября пройдут выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах новой Москвы и в муниципальном округе Куркино. В эти дни избирателям также будут доступны все способы волеизъявления.