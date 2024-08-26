Движение ограничили на Большой Никитской улице в центре Москвы из-за провала грунта

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Грунт провалился на Большой Никитской улице в центре Москвы, в связи с этим движение транспорта ограничили на участке от Романова до Никитского переулка, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"В связи с провалом грунта на улице Большая Никитская (в районе д. 5) ограничено движение (от Романова до Никитского переулка)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в понедельник.

На месте работают оперативные службы. Движение в районе происшествия затруднено. В дептрансе рекомендуют выбирать пути объезда.