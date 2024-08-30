В Москве появятся два новых ночных автобусных маршрута

Обновленную схему ночных маршрутов скоро вывесят на остановках

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Москве в ночь с 30 на 31 августа первые автобусы выйдут на новые ночные маршруты н14 до Кунцева и н16 до проезда Карамзина, сообщил городской Департамент транспорта.

Кроме того, изменятся существующие ночные маршруты: н7 продлят до 2-го микрорайона Жулебина; н15 продлят до Площади Соловецких Юнг. Круглосуточный м40 разделят на два: дневной м40 и ночной н10. У ночного маршрута сделают дополнительные остановки между метро "Петровско-Разумовская" и 7-м автобусным парком.

Ночные маршруты автобусов охватывают всю Москву и сходятся в одном месте: у станции метро "Китай-город".

Дептранс подготовил новую схему движения ночных маршрутов, скоро ее разместят на 100 остановочных павильонах. Также посмотреть схему можно на Едином транспортном портале.