Трое сотрудников миграционных подразделений задержаны в Москве

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Двое сотрудников Управления по вопросам миграции и инспектор Центра временного содержания иностранных граждан столичного МВД задержаны по подозрению о взимании с мигрантов денег под предлогом ускорения их выдворения за пределы РФ, сообщили в московском управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, фигуранты заявляли иностранным гражданам, что могут сократить сроки их пребывания на территории РФ.

Фигуранты получили от иностранных граждан не менее 80 тыс. рублей, однако на срок их пребывания не повлияли в силу отсутствия таких полномочий.

Со своей стороны в пресс-службе Главного управления МВД по Москве "Интерфаксу" сообщили, что "оперативниками Управления собственной безопасности столичной полиции выявлены факты противоправной деятельности персонала Центра временного содержания иностранных граждан".

"Вольнонаёмный работник и гражданский служащий подозреваются в совершении мошенничества", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".