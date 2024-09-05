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Московских школьников с середины осени начнут обучать безопасной езде на самокатах

Московских школьников с середины осени начнут обучать безопасной езде на самокатах
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Столичные школьники начнут в этом году изучать правила безопасного вождения на самокатах, за год обучение пройдут более 100 тыс. учащихся. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

"В этом учебном году московские школьники начнут изучать правила безопасного вождения на самокатах. В программе – теория и практика, старт запланирован на середину осени и продлится в течение всего учебного года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что целевая аудитория образовательный программы – восьмиклассники. За год обучение пройдут более 100 тыс. столичных школьников.

Москва
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