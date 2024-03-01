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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

В Москве увеличат число фиксаторов нарушений ПДД самокатчиками

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Москве в тестовом режиме работают десять комплексов фотовидеофиксации, которые выявляют нарушения правил дорожного движения велосипедистами и пользователями самокатов, в 2024 году число этих комплексов увеличат, сообщил заммэра города Максим Ликсутов. Его слова приводит телеграм-канал Департамента транспорта.

"Специалисты Ситуационного центра контролируют более 300 медленных зон в городе. 10 комплексов фотовидеофиксации в тестовом режиме выявляют нарушения правил велосипедистами и пользователями самокатов, чтобы сделать улицы безопаснее. В этом году мы планируем увеличить их количество", - сказал он.

По данным Дептранса, за прошлый сезон специалисты Ситуационного центра для средств индивидуальной мобильности (СИМ) зафиксировали более 9 500 случаев перегруженности велопарковок, более 1 000 хаотично припаркованных СИМ и более 1 000 нарушений правил дорожного движения и правил парковки, а также ДТП.

Ситцентр СИМ был запущен год назад. Он координирует работу операторов аренды самокатов и велосипедов, а с этого года и сервисы курьерской доставки.

Дептранс Максим Ликсутов Москва
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