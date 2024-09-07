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Премьер РФ проголосовал онлайн на выборах в Москве

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин в субботу проголосовал в онлайн формате на выборах депутатов Мосгордумы.

Зарегистрировавшимся в системе электронного голосования не нужно посещать избирательный участок, поэтому глава правительства заполнил бюллетень с компьютера, сообщается в телеграм-канале кабинета министров.

МоскваПутин проголосовал на выборах в Мосгордуму онлайнЧитать подробнее

Мишустин отметил важность участия граждан страны в голосовании на региональных и муниципальных выборах. Он обратил внимание на то, что у глав субъектов РФ и депутатов, которых в эти дни выбирают россияне, огромная ответственность, поскольку они представляют интересы людей на местах.

По словам премьера, народные избранники должны руководствоваться следующими приоритетами: улучшение качества жизни и повышение благосостояния людей, создание условий для сохранения сильной и процветающей страны.

Мишустин призвал россиян сделать выбор в пользу достойных кандидатов.

Михаил Мишустин Мосгордума
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