В Москве 13 и 14 сентября изменятся маршруты наземного транспорта из-за мероприятия

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Москве 13 и 14 сентября будут изменены маршруты наземного транспорта в Хорошёво-Мнёвниках, Крылатском и на ВДНХ, сообщил городской Департамент транспорта.

Это объясняется проведением неназванного мероприятия.

Часть маршрутов меняется 13 сентября с 23:40 и до окончания мероприятия. 14 сентября с 04:50 до окончания мероприятия не работают маршруты т57, 533, 323. Часть маршрутов работают на двух участках, часть укорочены, у некоторых изменены трассы, уточняется в телеграм-канале департамента.