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Собянин реорганизовал департамент строительства Москвы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Департамент строительства Москвы реорганизован и переименован, следует из постановления правительства города, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным.

"В целях совершенствования структуры органов исполнительной власти (...) правительство Москвы постановляет: (...) реорганизовать департамент строительства города Москвы путем выделения из него департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, (...) переименовать департамент строительства города Москвы в департамент гражданского строительства города Москвы", - говорится в документе.

Новый выделенный департамент департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры является правопреемником депстроя по правам и обязанностям в сфере строительства объектов дорожно-мостового строительства, метрополитена, железнодорожного транспорта, транспортно-пересадочных узлов и наземного городского пассажирского транспорта, инженерно-коммунальной инфраструктуры, координации деятельности участников процесса обращения с отходами строительства и сноса в Москве.

правительство Москва Сергей Собянин Депстрой
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