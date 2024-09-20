Расписание поездов на МЦД-3 изменится на выходных

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) 21 и 22 сентября изменится расписание, сообщил городской Департамент транспорта.

Утром и вечером интервалы движения будут увеличены до 20 минут. Перерыв в движении поездов на Зеленоград-Крюково будет с 12:02 до 12:52, на Ипподром - с 11:23 до 12:23. Последний поезд в сторону Зеленограда-Крюково отправится в 00:52, в сторону Ипподрома - в 00:33.

На Ленинградском направлении частично увеличены интервалы движения поездов до 15 минут. Изменено время отправления последних поездов.

На Казанском направлении частично увеличены интервалы движения поездов до 20 минут. Изменено время отправления последних поездов. Часть поездов дальнего пригорода отменена, часть проследует с измененным набором остановок и укороченными маршрутами.

В эти дни будет проводиться капитальный ремонт IV пути на участке от Перово до Казанского вокзала. Также будут проводиться работы по модернизации инфраструктуры станции Раменское.