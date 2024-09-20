Поиск

Расписание поездов на МЦД-3 изменится на выходных

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) 21 и 22 сентября изменится расписание, сообщил городской Департамент транспорта.

Утром и вечером интервалы движения будут увеличены до 20 минут. Перерыв в движении поездов на Зеленоград-Крюково будет с 12:02 до 12:52, на Ипподром - с 11:23 до 12:23. Последний поезд в сторону Зеленограда-Крюково отправится в 00:52, в сторону Ипподрома - в 00:33.

На Ленинградском направлении частично увеличены интервалы движения поездов до 15 минут. Изменено время отправления последних поездов.

На Казанском направлении частично увеличены интервалы движения поездов до 20 минут. Изменено время отправления последних поездов. Часть поездов дальнего пригорода отменена, часть проследует с измененным набором остановок и укороченными маршрутами.

В эти дни будет проводиться капитальный ремонт IV пути на участке от Перово до Казанского вокзала. Также будут проводиться работы по модернизации инфраструктуры станции Раменское.

Зеленоград Раменское Ленинградское направление Москва Дептранс МЦД-3
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Московский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 24 апреля

Московский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 24 апреля

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 отмечается в Москве

Wildberries раскрыла подробности инцидента у офиса компании возле метро "Динамо"

Wildberries раскрыла подробности инцидента у офиса компании возле метро "Динамо"

Скончался второй раненный при стрельбе сотрудник охраны офиса Wildberries

Скончался второй раненный при стрельбе сотрудник охраны офиса Wildberries

Бакальчук подтвердила гибель сотрудника охраны при стрельбе у офиса Wildberries

Один человек погиб в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве

Один человек погиб в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве

Цены на бензин на АЗС Москвы замедлили рост после резкого подъема в начале сентября

В Москве начали тестировать динамический тариф на парковку

Арестован бывший первый зампред правительства Подмосковья Бронштейн

Суд до 22 декабря продлил арест экс-главы Депкультуры Москвы Кибовского

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });