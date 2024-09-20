В Москве обустроят еще около 5000 велопарковок

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Москве обустроят еще около 5 тысяч велопарковок установят в Москве, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

"С начала сезона мы установили 3 тысяч велопарковок (...) Теперь в городе около 18 тысяч велопарковок, до конца сезона планируем установить еще примерно 5 тысяч", - говорится в сообщении.

Центр организации дорожного движения правительства Москвы вместе с операторами аренды разместили 3 тысячи велопарковок на Лужнецкой и Пресненской набережных, около станции "Генерала Тюленева" новой Троицкой линии метро, возле станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро, на Моховой улице, на Доброслободской и Старой Басманной улицах, уточнили в департаменте.

"Арендные велосипеды и электросамокаты становятся все более популярным средством передвижения. Поэтому мы продолжаем размещать новые велопарковки рядом со станциями метро и МЦД, жилыми кварталами, местами работы, учебы и досуга москвичей. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина расширяем велоинфраструктуру, делаем ее комфортнее и безопаснее" - сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.