Пересадка со станции МЦК "Локомотив" на "Черкизовскую" будет закрыта в октябре

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Москве с 30 сентября по 29 октября будет закрыта прямая пересадка между станциями "Черкизовская" Сокольнической линии метро и "Локомотив" Московского центрального кольца, сообщил Департамент транспорта столицы.

В этот период там будет проводиться ремонт.

Пассажирам предлагают пользоваться пересадкой по улице через выходы 1-2 и 5-6. Проход к Восточному вокзалу будет доступен через выходы 1-2.