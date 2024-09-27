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Пробки в Москве достигли восьми баллов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - По данным сервиса "Яндекс.карты", вечером в пятницу пробки в Москве достигли восьми баллов.

Департамент транспорта города утром рекомендовал автомобилистам пересесть на городской транспорт из-за раннего вечернего разъезда в преддверии выходных.

По данным департамента, на движение могут влиять короткий рабочий день, ремонтные работы на дороге, мелкие аварии.

Ведомство сообщало, что во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК и МКАД, а также на вылетных магистралях по направлению в область.

МКАД ТТК Яндекс Москва Дептранс
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